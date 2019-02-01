كلباء يكسب العروبة ويجدد للحمادي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء:نزار جعفر
فاز اتحاد كلباء على ضيفه العروبة بهدفين دون رد حملا توقيع البرازيلي مايك راموس في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول على الملعب الفرعي بكلباء في ختام تحضيرات «النمور» لانطلاقة مباريات مرحلة إياب دوري الخليج العربي والتي يستهلها الأصفر الكلباوي بملاقاة فريق الوحدة في الخامس من فبراير/ شباط الجاري بملعب كلباء، فيما يتأهب العروبة لاستئناف مباريات دوري الدرجة الأولى وملاقاة العربي ضمن الجولة السابعة.
على خط آخر، أعلنت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء عن تجديد عقد المدافع المميز حمد الحمادي لموسمين بعد المستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق، كما نجح النادي الكلباوي مؤخرا في ضم الظهير الأيسر عيسى العتيبة لاعب المنتخب الاولمبي ونادي الجزيرة على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الكروي بجانب تجديد عقود الثنائي الحارس محمد البيرق وحسن يوسف.
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