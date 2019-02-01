رحيل المنظومة الرياضية الحالية مطلب جماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:أحمد مصطفى

مازالت خسارة الأبيض الإماراتي الكارثية وبالأربعة في نصف نهائي كأس آسيا 2019 تلقي بظلالها على الشارع الرياضي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجد المغردون من إعلاميين ونقاد وجمهور في تويتر فرصة للتعبير عن غضبهم من الشكل الذي ظهر عليه منتخبهم في اللقاء الأخير.

واستعادت الجماهير الغاضبة تعليقاً سابقاً للمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، الذي قال فيه عقب الخروج من تصفيات مونديال 2018: «ما في حل، الحل هو أنك تسوي الي سواه الكوريين واليابانيين، والله لوجبت جوارديولا ومورينيو وحطيت كل المدربين، إذا ما تغيرت العقلية في اتحاد كرة القدم الاماراتي.. ما راح يغيرون في الوضع شي».

عبر تطبيق التراسل واتساب تبادل الكثيرون تصريحات سابقة لمروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم التي أكد فيها أن الأبيض سيلعب في النهائي، وهو ما حدث عكسه، كما تبادلوا العديد من الفيديوهات الحزينة عن الطريقة التي خرج بها منتخبنا من البطولة.

وقال د. أحمد الدوسري نائب رئيس اللجنة التنظيمية لرواد ورائدات كشافة دول مجلس التعاون الخليجي: قدر الله وما شاء فعل الاخفاق لا يعني أن نتوقف عن هذه الكورة.. قبل المباراة وأثناء المباراة لم يوفق الاداريون في تهيئة اللاعبين نفسيا لمثل هذه المباراة.. المنظومة الرياضية تحتاج إلى وقفة ثم وقفة فلماذا لا نستفيد من تجربة اليابان في كرة القدم، انهم يخططون منذ 8 سنوات مضت لكي يفوزوا بكأس العالم عام 2050.

وأضاف: لابد من اعادة النظر في المنظومة الرياضية من حيث التخطيط الطويل الأمد، وانشاء أكاديمية على مستوى عال لكرة القدم بدعم واشراف الحكومة من أجل الاعتناء بالمواهب الرياضية وكذلك النظر في منظومة الانتخابات، واعادة النظر في الجمعية العمومية. الكثير والكثير تحتاجه كرة القدم الاماراتية. ينتظرنا عمل جاد ومضن لنصل إلى ذلك.

وقال الاعلامي يعقوب السعدي في حسابه على تويتر: اتحاد الكرة لا يخطط ومدرب جبان حتما لابد أن تكون تلك هي المحصلة، صبرنا في انتظار ما ليس موجودا بالأساس كان صرحاً من خيال فهوى، كان حلما بلا تفسير وخروجاً ليس له تبرير، انتهى عصر التنظير والمسكنات. النتائج أبلغ من الكلمات استقيلوا يرحمكم الله..

وقال الاعلامي حامد الحارثي: الحمد لله على كل حال شكرا لجمهورنا الغالي الذي حضر وشجع وآزر من قلبه، انتهت المغامرة بشكل سيئ جدا حان وقت المحاسبة. محاسبة الايطالي زاكيروني، ومحاسبة كل مسؤول عن بقائه وعبثه طوال هذه المدة دون أن يحرك ساكناً، حالفنا التوفيق والحظ كثيرا في هذه البطولة بالوصول إلى هذا الدور.

وتابع: فاز على استراليا، وقدم المنتخب الاداء الأفضل له معك وكان في انسجام وقوة دفاعية، تروح تخبص الدنيا وتغير 4 لاعبين ليش، سيف راشد طول البطولة ما لعب يلعب اليوم ليش، أشياء غريبة وعجيبة فعلها زاكيرني دون حسيب أو رقيب.

وكتب الاعلامي أسامة الأميري: هارد لك للجماهير هم فقط من يستحق العزاء على هذا الخذلان.. ما عداهم فهو شريك في هذه الخيبة.

وقال المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي في حسابه على تويتر: من الظلم أن نحمل اتحاد كرة القدم وحده اسباب إخفاقاتنا المتتالية هؤلاء نتاج أنديتنا وإفرازاتها، نحن بحاجة إلى ولادة جديدة للمنظومة الرياضية أساسها الشباب. هذا زمنهم وهم كسبوا الرهان في مجالات وقطاعات عديدة في مسيرة تقدم الوطن.

وقال الفنان الإماراتي عبد الله بالخير في تصريح تلفزيوني له: لابد من تغيير المنظومة بأكملها لا نلقي اللوم على المدرب فقط.

وقال حساب يدعى الظاهرة: أعلم أن النتيجة كارثية لكن في اعتقادي أن اللاعبين لا يتحملون اجبارهم على اللعب بطريقة لا تناسب امكانياتهم، وقد شعر الجميع بذلك ومنذ بداية البطولة، منتخب يلعب على أرضة وبين جمهوره ولكن المدرب يلعب وكأنه يريد أن يصل بالمباريات إلى ضربات الترجيح على الطريقة الايطالية.

وقال عبد العزيز الزيدي: من استلم ابن غليطة الاتحاد وما في شي يبشر بالخير. في اعتقادي أسوأ منتخب في البطولة بالنسبة للإمكانيات المتوفرة مستواه سيئ جدا بالحظ وصلنا لهذه المرحلة.

وقال محمد الدرمكي: نحن لا نطالب بالرحيل فقط. نطالب بمحاسبة المقصر وأي شخص أوصلنا لهذا الحال وظلم شعباً بأكمله في أحلام طال انتظارها سنين وسنين وللأسف المحصلة صفر ووين الوعود ووين العهود.

فيما قال حساب آخر يدعى شما: المطلب الأساسي استقالة الاتحاد الفاشل أسوأ اتحاد مر على الكرة الاماراتية.



