شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يدخل القفص الذهبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، أخيراً، دخول القفص الذهبي، وتتويج علاقته بفرانشيسكا بيريللو بالزواج، وقال مصدر مقرب من اللاعب الذي اشترى خاتم الخطبة لخطيبته أثناء بطولة إيطاليا المفتوحة التي استضافتها روما خلال الفترة من 14إلى 20 مايو/أيار 2018، إن الحفل سيقام في مسقط رأس النجم الإسباني بمدينة مايوركا الخريف المقبل.

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