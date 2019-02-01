الخبرة تنحاز لليابان في مواجهة قطر الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

تسدل الإمارات الستار اليوم على كأس آسيا 2019 لكرة القدم حين يلتقي منتخبا اليابان وقطر في المباراة النهائية التي يحتضنها استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي في الساعة السادسة مساء اليوم.

وحققت الإمارات على مدى 29 يوماً نجاحات تنظيمية كبيرة، وقدمت النسخة الأفضل والأكبر في التاريخ بشهادة المنتخبات المشاركة.

سبقت المباراة النهائية تحضيرات كبيرة في استاد مدينة زايد الرياضية، حيث جرت عدة أعمال تجميلية وإضافية في الاستاد، حيث تحرص الإمارات على إخراج مباراة النهائي في أبهى صورة.

فنياً، يبحث طرفا المباراة النهائية عن التتويج والظفر باللقب من خلال أساليب لعب مختلفة، ويسعى منتخب اليابان خصوصاً إلى تعزيز أرقامه في البطولة القارية وحصد اللقب الخامس في كأس آسيا.

ويملك منتخب «الساموراي الأزرق» تاريخاً عريقاً في البطولة، حيث حقق اللقب 4 مرات، لكنه بدا مهزوزاً في دور المجموعات في النسخة الحالية، قبل أن يتأهل إلى دور ال 16 ويتغلب على الأخضر السعودي بصعوبة 1-صفر، وكرر نفس الأمر أمام فيتنام في دور الثمانية، ليكشر عن أنيابه ويسحق إيران القوية 3-صفر في الدور قبل النهائي.

بدوره قدم «العنابي» مباريات قوية فتصدر مجموعته، وهزم العراق في دور ال 16 ثم كوريا الجنوبية في دور الثمانية والأبيض الإماراتي في دور الأربعة، وبلغ النهائي لأول مرة في تاريخها.

على خط آخر، سيكون هاجمي مورياسو مدرب اليابان أمام فرصة تاريخية للفوز بلقب كأس آسيا كلاعب ومدرب.

وفاز مورياسو باللقب مع«الساموراي» في عام 1992 رغم غيابه عن المباراة النهائية لتلك النسخة أمام السعودية بسبب الإيقاف، وهو أكد في المؤتمر الصحفي أمس أن «الساموراي» يسعى إلى حصد لقب كأس آسيا وإسعاد الشعب والجمهور الياباني، وأنه يتطلع لفوز اليابان باللقب وليس مهتماً بالإنجازات الشخصية،

وتابع: «بالتأكيد المباراة صعبة وأمام خصم قوي، سنحاول اللعب بأسلوبنا، بالنسبة لي لست مهتماً بالإنجازات الشخصية بقدر اهتمامي بالفوز باللقب بكأس آسيا والعودة به إلى الديار».

وأضاف: نحن نعرف منتخب قطر وأرقامه في البطولة، سنعمل على اللعب بأسلوبنا، نحترم خصمنا، ولكن فريقنا تطور جيداً في البطولة، وكل اللاعبين لديهم الثقة، ويجب أن نعكس هذا التقدم على أرضية الملعب.

وأكد«نحن نركز على فريقنا، لدينا لاعبون يلعبون بروح الفريق، لعبنا ضد عدة خصوم ومن مدارس مختلفة في البطولة، قمنا بكل شيء، كنا نستحوذ ونمارس الضغط على المنافسين ونهاجم بشكل منظم، وهذا التطور الذي حدث في منتخبنا سيفيدنا جداً في مباراة النهائي».

وعن شيوتاني لاعب العين وما يقدمه مع المنتخب قال مورياسو «اللاعب التحق بالمنتخب مؤخراً، كنت أعلم أن أسلوب لعبه يناسب الفريق، وهو إضافة جيدة، لدينا العديد من اللاعبين اليابانيين نسعى لمراقبتهم وضمهم لتطوير الكرة في بلدنا».

من جهته، قال الإسباني اليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري «نتطلع لأن يكون أداؤنا جيداً في المباراة النهائية، فريقنا جاهز ولدينا خيارات واسعة لاختيار التشكيلة التي سنخوض بها المباراة والجميع جاهز باستثناء اللاعب أحمد فتحي المصاب».

وأضاف «وصلنا إلى النهائي، ولعبنا 6 مباريات مختلفة، ومنافسنا اليوم هو الأكثر فوزاً باللقب القاري، ونحن جاهزون للتحدي الصعب».

وأوضح سانشيز أن المباراة مع اليابان هي الأهم، وقال«لدينا روح الفريق الواحد، ونسعى إلى تحقيق الهدف والنتائج، وفخور بلاعبي فريقي وإنهم قدموا 100% في البطولة».

وأضاف:«نعرف أن اليابان لديها فريق منظم ولاعبون موهوبون، ولديهم قدرة على الاستحواذ على الكرة والسيطرة داخل الملعب، وطرق مختلفة للضغط على المنافس، سنلعب بطريقة تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة للخصم»، مبيناً أنه يعلم أن لدى اليابان نقاط قوة أكثر ونقاط ضعف أقل، ويجب على لاعبيه الأداء الجيد من أجل هزمهم.

وأكد حسن الهيدوس قائد منتخب قطر أن العنابي يخوض المواجهة الأهم بالنسبة له في التاريخ وقال «الكل جاهز وعلينا أن نخوضها بهدوء وصبر، وأن نعمل على تنفيذ تعليمات المدرب، المنافس قوي ومتمرس في خوض النهائيات».

وعن إراحة اليابان لعشرة من لاعبيها بعد نهاية الدور الأول قال «الفرق طويل بين الدور الأول والنهائي، الاستعداد البدني والذهني مهم، هناك فارق راحة 24 ساعة لمصلحتهم هذا لن يؤثر لأننا نلعب أهم مباراة في حياة أي لاعب في الفريق»، مشيراً إلى أن المباراة ستحسمها جزئيات صغيرة.

وأوضح الهيدوس أنه خاض أكثر من 110 مباريات دولية مع المنتخب، ولكن نهائي كأس آسيا يبقى الأهم في مشواره مع العنابي.

أوساكو.. تألق غير متوقع

بعد استبعاد كثيرين واعتزال نجوم آخرين، خلت الساحة في منتخب اليابان أمام وجوه جديدة شابة أو قديمة عززت خبرتها ونجوميتها على غرار مهاجمها الحالي يويا أوساكو صاحب أربعة أهداف في كأس آسيا 2019.

بعد إنجاز مونديال 2018، وتقدمها بهدفين قبل ثلث ساعة من نهاية دور ال16 أمام بلجيكا القوية، ودعت اليابان نجومها كيسوكي هوندا وماكوتو هاسيبي وغوتوكو ساكاي.

وقبل انطلاق كأس آسيا، استبعد المدرب الجديد هاجيمي مورياسو النجمين شينجي كاغاوا وشينجي أوكازاكي، فلم يتوقع كثيرون أن تبلغ بلاد الشمس الساطعة المباراة النهائية مع وجوهها الجديدة.

لكن بمجموعة شبان يتقدمها ريتسو دوان، شكل المهاجم يويا أوساكو مع المهاجم الآخر تاكومي مينامينو ثنائياً لافتاً، خصوصاً في المباراة الأخيرة ضد إيران التي خرج فيها «الساموراي الأزرق» فائزاً بثلاثية مفاجئة.

قدمت اليابان نجوماً من الصف الأول في النسخ السابقة في كأس آسيا على غرار كازايوشي ميورا (1992)، هيروشي نانامي (2000)، شونسوكي ناكامورا (2004) وكيسوكي هوندا (2011)، ومن الحرس القديم يبرز في تشكيلتها قلب دفاع ساوثمبتون الإنجليزي مايا يوشيدا.

لكننك إلى القائد يوشيدا، لعب أوساكو دورا أساسياً بأهدافه الأربعة، ولا شك أنه كان بمقدوره رفع رصيده لولا معاناته من الإصابة في هذه البطولة. أوساكو ليس جديداً على المنتخب، فقد شارك في مونديالي 2014 و2018، أمام إيران في المباراة الأخيرة، حسم أوساكو مواجهة إيران المرشحة بهدفين في غضون 11 دقيقة، الأول برأسية استفاد منها إثر تصرف كوميدي من الدفاع الإيراني المتردد والثاني من ركلة جزاء بعد استشارة تقنية المساعدة بالفيديو.

وصنع المهاجم اسمه مع كاشيما أنتلرز وسجل له 65 هدفاً في 191 مباراة محرزاً لقب الدوري في 2009 والهداف في 2012، وهو يحترف في ألمانيا منذ خمس سنوات.

حصل أولاً على تذكرة العبور إلى ميونيخ 1860 في الدرجة الثانية، ثم انتقل إلى كولن مقابل 1,5 مليون يورون والآن يلعب مع فيردربريمن.

يوشيدا: اللقب خطوةعملاقة لليابان

يتطلع مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني، للفوز بلقب كأس آسيا للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن توج بنسخة 2011 مع الساموراي، وقال إن المنتخب الياباني خاض 6 مواجهات في البطولة.

وأشار إلى أن هناك تغييراً كبيراً حدث في المنتخب خلال ال 8 سنوات الماضية التي أعقبت الفوز بلقب 2011، وبات لديهم المزيد من اللاعبين الذين يحترفون في أوروبا، مبيناً أن هذه نقطة إيجابية وأن المنتخب في تطور مستمر وأن الوصول إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا وخوض «كوبا أمريكا» نقاط تحول مهمة في مسيرة الساموراي.

وأضاف: «أعتقد أن هذه البطولات ستلقي بظلالها على الرياضة اليابانية، الفريق يتحول الآن لجيل جديد من اللاعبين، إذا تمكنا من الفوز باللقب ستكون خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لكرة القدم اليابانية».

4 آلاف ياباني

أعلنت الجالية اليابانية بالدولة، استعدادها لمؤازرة «الساموراي»، حيث يتوقع أن يقف خلف المنتخب الياباني الشاب أكثر من 4 آلاف ياباني من مختلف مدن الدولة ومدارس الجالية اليابانية بالإمارات، والجاليات في دول مجلس التعاون المجاورة.

240 صحفياً ومصوراً

شهد المؤتمر الصحفي لمدرب اليابان، حضوراً حاشداً، وقد قارب الرقم 240 صحفياً ومصوراً من مختلف الجنسيات، ولم يجد عدد من الصحفيين مقاعد إلا بعد مغادرة المصورين للمؤتمر، وبلغ عدد الصحفيين اليابانيين 200 صحفي، حضروا من اليابان لتغطية البطولة، ومنهم ما يقارب ال40 وصلوا إلى أبوظبي بعد وصول الساموراي لدور الثمانية.

غوندا: لن نهدر جهدنا بالخسارة

قال شوتشي غوندا حارس مرمى منتخب اليابان إن الفوز بنهائي كأس آسيا، هو وحده الذي يضمن عدم ضياع جهد اللاعبين خلال مشوار البطولة، مضيفاً: كل شيء يتوقف على النهائي، فإن لم نفز لن يفيدنا كل ما قدمناه طوال مشوار البطولة.

وعن كيفية مواصلة منتخب اليابان مشواره من محطة إلى أخرى وصولا للنهائي قال: الشيء الأساسي هو أننا نلعب بطريقتنا ونحافظ عليها وهذا هو سر انتصاراتنا.

إيرماتوف يقودالنهائي للمرة الثانية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف، سيقود المباراة النهائية للمرة الثانية بعد نسخة 2011.

وقال الاتحاد الآسيوي إن إيرماتوف البالغ من العمر 41 عامًا، يعد على نطاق واسع من أفضل حكام العالم.

وأدار الحكم إيرماتوف نهائي كأس آسيا 2011 بين اليابان وأستراليا في قطر، يملك الرقم القياسي في قيادة 11 مباراة في نهائيات كأس العالم، منذ ظهوره الأول في2010. وفاز إيرماتوف بجائزة أفضل حكم آسيوي 5 مرات، كما أدار نهائي دوري أبطال آسيا 5 مرات أيضًا خلال مسيرته الرائعة، وأدار الحكم الأوزبكي، مباراة قطر عندما فازت على كوريا الجنوبية، كما كان الحكم الأوزبكي حاضراً في فوز اليابان 1-0 على السعودية .