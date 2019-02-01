سعيد ربيع: حاسبوا المقصرين لنعيد لمنتخبنا هيبته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس



قال المشجع الوطني سعيد ربيع إن اتحاد الإمارات لكرة القدم لم يحسن اختيار مدرب منتخبنا الوطني الإيطالي زاكيروني، وكان من الأفضل معالجة التصدع الذي حدث بين مدربنا الوطني السابق مهدي علي مع بعض اللاعبين دون السعي لاختيار المدرب زاكيروني، فهو سيئ للغاية، وبكل أسف اتحاد الكرة لم يستطع السيطرة على بعض اللاعبين، والدليل معسكر الأردن ثم خليجي 23، وفي البطولة الحالية، حيث منحت إدارة المنتخب اللاعبين إجازة سلبية بعد مباراة أستراليا.

وتابع: عاش الجمهور الإماراتي الوفي فترة سنة مع تخبطات زاكيروني، مما أدى لضعف هيبة المنتخب الذي فقد الكثير من شخصيته المعروفة، وقد أصبح منتخبنا في عهد زاكيروني حقل تجارب أمام مختلف المنتخبات، وهل يعقل تغيير أربعة لاعبين قبل مباراة قطر، وهناك بعض لاعبي المنتخب مرفوع عنهم القلم، وهم يسرحون ويمرحون دون حسيب ولا رقيب، وأقولها بصراحة وصدق وألم إن منتخبنا لن يتقدم خطوة واحدة في ظل اللامبالاة وكل مسؤول له أجندة خاصة به ويجب محاسبة رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات وكل مسؤول عن المنتخب ومحاسبة كل اللاعبين المقصرين حتى تعود هيبة منتخبنا الوطني.

وشكر الإداري المتطوع ياسر بومجيد جمهور الإمارات والجاليات الشقيقة والصديقة على وقفتهم مع «الأبيض» طوال تصفيات بطولة كأس آسيا، حيث تجاوز عدده أكثر من 200 ألف متفرج في مبارياته حتى الدور نصف النهائي.

وذكر بومجيد أن الجماهير قامت برفع معنويات المنتخب بالرغم من عدم وجود قدرات لديه تصنع الفوز، ولولا دعم القيادة الرشيدة والدور الجماهيري الرائع لما وصل المنتخب لنصف النهائي، حيث كان الفوز على أستراليا مفاجأة للكثيرين.

واختتم ياسر بومجيد مقترحاً ابتعاث اللاعبين المميزين الناشئين الصاعدين من عمر 14 إلى 18 سنة، لأندية أوروبية، وإن لم تكن (سوبر) لكي يعيشوا تجربة احترافية لفترة مناسبة تسهم في تثقيف لاعبينا، مع ضرورة التركيز على المراكز المهمة التي تفتقدها معظم أنديتنا كالظهير الأيسر والتي أصبحت ثغرة واضحة في المنتخبات الوطنية،بالإضافة لتفعيل دور اللجان الفنية من الوجوه الشابة القادرة بدلاً من الأسماء التقليدية التي أكل عليها الدهر وشرب، على أن يكون لها دور فاعل في اختيار منتخبات المراحل العمرية.