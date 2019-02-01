مشاركة مميزة في دورة الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام بالإمارات اليوم دورة دراسات المستوى الثاني في بناء الأجسام والقوة البدنية، وذلك في فندق روضة البستان بدبي بمشاركة واسعة من المدربين والحكام وممارسي بناء الأجسام والقوة البدنية من مواطنين ومقيمين بجانب عدد كبير من المهتمين بدراسات الاتحاد الدولي المؤهل للحصول على درجة الماجستير.

وكانت إدارة الأكاديمية برئاسة العقيد عبدالكريم سعيد رشحت لقيادة دورة المستوى الثاني اليوم وغداً الكابتن قاسم يزبك بطل العالم السابق والمحاضر الدولي الشهير.

تشمل محاضرات اليوم الأول حلقات التدريب، وتمارين الإحماء، وتمارين إطالة وتمديد العضلات، والتقنيات الأساسية للتنفس واسترخاء العضلات، أما محاضرات اليوم الثاني فتشمل مبادئ التدريبات العملية، وتدريبات القلب والأوعية الدموية، والاستبيانات والتقييم البدني، والتغذية العملية، والتسويق الرياضي في مجال بناء الأجسام والقوة البدنية.