الإمارات يواجه غنتوت في ختام تمهيدي الكأس الفضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو منافسات ختام الدور التمهيدي لبطولة كأس دبي الفضية، حيث تلعب مباراتان ضمن المجموعة الأولى، فيواجه فريق الإمارات نظيره فريق غنتوت على صدارة المجموعة بعد أن حقق كل منهما فوزين متتاليين على الذئاب وأبوظبي، وفي المباراة الثانية يلتقي الفريقان الجريحان أبوظبي والذئاب في مباراة لتجميل الصورة قبل الوداع الرسمي للبطولة من دورها التمهيدي.

ويسعى فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم اليوم إلى صدارة المجموعة ليلاقي صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، وهو يضم مجموع جيدة من اللاعبين أمثال اليجاريو موزو «8 جول» وماتيس بينويت «6 جول» وتوماس بانيللو «4 جول»، وفي المقابل فإن فريق غنتوت الحصان الجامح بقيادة يوسف بن دسمال «1 جول» ومعه بوتسيستا «4 جول» وخان زافاليتا «8 جول» ومارتين دونوفان «5 جول»، وهو أيضاً يسعى بقوة للصدارة من منطلق أنه يملك لاعبين وخيولاً تؤهله للصدارة ومواصلة المشوار.

وفي لقاء الجريحين، يسعى فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني إلى تحقيق فوز يعيد إلى فريقه هيبته بعد خسارتيه أمام الإمارات وغنتوت دون تفسير، وبرغم أن كفته أرجح من فريق ذئاب دبي إلا أن البولو لا تعرف التكهنات، ولكل مباراة ظروفها، والذئاب ستحاول اليوم جاهدة أن تحقق فوزاً يساعدها في الكأس الذهبية التي ستعقب البطولة الحالية، والتي يستعد لها الجميع بقوة.