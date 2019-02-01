سعيد بن طحنون يشيد بتطور مهرجان سلطان بن زايد التراثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات تواصلت أمس فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، الذي ينظمه النادي ومركز سلطان بن زايد في ميدان سويحان، وتم تتويج الفائزين بمزاينة السلوقي العربي، وكذلك تكريم الجهات الراعية والداعمة، فيما تستمر منافسات مسابقة المحالب التي تختتم اليوم الجمعة، مع انطلاق أول أيام منافسات سباق الإبل التراثي الأصيل الذي يستمر يومين لينتهي مختتماً فعاليات المهرجان.

وقام الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان مساء أمس بزيارة لمخيم مكشات سويحان المقام ضمن المهرجان، وقال خلال زيارته للمرة الثانية لمكشات سويحان إن المهرجان في تطور مستمر، وإنه أصبح اليوم حالة تراثية إماراتية متكاملة تنبض بعراقة تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وبأصالة شعبها الكريم.

وأضاف مبيناً أن راعي المهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات عوَّدنا دائما على الجديد وحسن التنظيم واصفا المهرجان في دورته ال13 بأنه مهرجان شامل متكامل وبات واجهة تراثية ثقافية حضارية في أبوظبي تعرّف المجتمع والسياح بماضي الآباء والأجداد والعادات والتقاليد البدوية وفقاً لأصولها.

وتوج الشيخ محمد بن ركاض العامري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الفائزين الثلاثة الأوائل في مزاينة السلوقي العربي التي أقيمت على أربعة أشواط للذكور والإناث لفئتي الأسحك والأهدب (الأريش)، وحصل الفائز الأول على جائزة نقدية قيمتها 20 ألف درهم فيما حصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على ميدالية وكأس.

وفي شوط الذكور لفئة الأهدب، حاز الناموس السلق «رعد» لمالكته سارة عبدالعزيز الرشيدان من مملكة البحرين، فيما جاء في المركز الثاني «ألماس» من مزرعة ورسان، وفي المركز الثالث «طبشور» لمالكه خليفة هامل القبيسي.

وفي شوط الإناث للفئة نفسها، حازت السلق «ريشه» من مزرعة ورسان ناموس الشوط، فيما حلت في المركز الثاني «مزيونة» لمالكتها ملاك من ألمانيا، وفي المركز الثالث «ماسة» لمالكها خليفة هامل القبيسي.

وفي فئة الأسحك، جاء السلق «شديد» من مزرعة ورسان في المركز الأول لشوط الذكور وحاز ناموس الشوط، فيما حل «الجزيرة» لمالكه خليفة هامل القبيسي في المركز الثاني، ثم «بتار» من مزرعة ورسان في المركز الثالث.

وفي شوط الإناث لفئة الأسحك، جاءت «الباهية» لمالكها سيف محمد المنصوري في المرتبة الأولى حاملة ناموس الشوط، وفي المركز الثاني جاءت «نحلة» من مزرعة ورسان، فيما حصلت على المركز الثالث «هده» من مزرعة ورسان.

وقال محمد سعيد بالفار المنصوري رئيس لجنة سباق ومزاينة السلوقي، إن 60 سلقاً من الإمارات وعدة دول من بينها البحرين وبريطانيا، شاركت في مزاينة السلوقي لفئتي الأسحك والأهدب ضمن الأشواط الأربعة، مشيراً إلى أن مزاينة السلوقي في المهرجان تحظى باهتمام كبير ومتابعة من محبي تربية السلوقي في الدولة والمنطقة والعالم.

وتوجه حميد سعيد بولاحج الرميثي بجزيل الشكر لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان راعي المهرجان على إتاحته الفرصة أمام ملاك الحلال ومحبي تراث الآباء والأجداد للحفاظ على موروثهم القيم، وأضاف عقب تكريم الجهات الراعية والداعمة لدورة هذا المهرجان، أن ما وصل إليه حال الإبل وتراثها اليوم يأتي نتيجةً للاهتمام الخاص الذي يوليه إياها سموه وفق رؤية طموحة تسعى لترسيخ التراث ونقله للأجيال القادمة.

سباق الإبل التراثي ينطلق اليوم

أكملت اللجنة المنظمة كافة استعداداتها الفنية والإدارية لإطلاق منافسات سباق الإبل التراثي الأصيل في ميدان سباقات الهجن بسويحان، بعد ظهر اليوم الجمعة، في إطار أهداف المهرجان لإحياء تقاليد هذه الرياضة العربية الأصيلة ومفرداتها، وتشجيع المواطنين من مختلف الأعمار على ممارسة رياضة الهجن.

وسيُجرى السباق على مدى يومين، ويشكل أحد أهم النشاطات الرئيسية في المهرجان بعد «المزاينات»، بل إنه يعتبر أساس هذا المهرجان الذي يتطور عاماً بعد عام.

وتشمل منافسات اليوم تسعة أشواط، خمسة منها مخصصة للمتنافسين من أعمار 16 إلى 20 عاماً ولمسافة 3000 متر، وذلك بعد أن استوفوا أعمال التسجيل وعمليات الوزن والترقيم في المركز الإداري وفق شروط ومواصفات أعدتها اللجنة العليا المنظمة، وأربعة أشواط أخرى مخصصة للأعمار بين 21 إلى 30.

فيما يشهد اليوم الثاني والختامي تسعة أشواط .