شكرا لقرائتكم خبر عن أومتيتي يعاود التدريبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة أن قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي الغائب منذ أسابيع بسبب مشاكل في الركبة، بدأ أمس الخميس المشاركة بشكل منفرد في تمارين الفريق الكتالوني.
ولم يخض أومتيتي سوى ثماني مباريات هذا الموسم، على خلفية الألم المتكرر الذي يعاني منه منذ أشهر في الركبة اليسرى، وهو عاد في أواخر الشهر الماضي إلى إسبانيا بعد تمضية فترة علاج في الدوحة.
وأوضح برشلونة أن الفرنسي الذي يخضع لعلاج في برشلونة منذ 30 ديسمبر تدرب بشكل منفرد عن المجموعة.
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