شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون مدرباً للرجاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد، دون الكشف عن تفاصيل العقد. ويأتي هذا التعاقد بعد ثلاثة أيام من إعلان الرجاء الانفصال عن مدربه السابق الإسباني خوان كارلوس غاريدو بسبب «اختلالات تقنية» مر بها الفريق.

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون مدرباً للرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.