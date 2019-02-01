باوتيستا يشارك في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد نجم التنس الإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت، لبدء حملة الدفاع عن لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق هذا الشهر على «استاد السوق الحرة»، ويشارك فيها ألمع نجوم الكرة الصفراء في العالم.

تأتي مشاركة باوتيستا في تنس دبي، عقب انطلاقته الناجحة في مستهل الموسم الجديد، وانتزاعه ألقاب عدة بطولات، مستغلاً الأداء غير المرضي لبعض الأسماء الكبيرة، وشهدت مسيرته خلال السنوات الأربع الأخيرة تحقيق العديد من الإنجازات، بما فيها تتويجه بكأس بطولات أوكلاند في 2016، وتشيناي في 2017، ومجدداً أوكلاند في 2018؛ عندما تغلب على جوان مارتن ديل برتو في النهائي، والأهم من ذلك انتزاعه الكأس في الدوحة الشهر الماضي، مطيحاً في طريقه أسماء كبيرة؛ مثل: ستان فافرينكا، الحائز ألقاب ثلاث بطولات جراند سلام، ونوفاك ديوكوفتش، الفائز بلقب دبي أربع مرات، قبل أن يُهزم بصعوبة أمام توماس بيرديتش في نهائي مثير من ثلاث مجموعات.

وقال باوتيستا: أخذت قسطاً من الراحة في بلدي قبل شهرين من بداية الموسم، وهذا ما أنعشني، بعد عشرة شهور من السفر حول العالم، وتمكنت من التعامل مع هذا الأمر جيداً؛ إذ كانت استعداداتي ممتازة، فأنا أعمل بجد في بلدي، والشيء الأهم بالنسبة لي أن أكون بخير بدنياً وذهنياً، وفي حال كنت كذلك، أعتقد أنه بالإمكان تحسين مركزي على سلم التصنيف العالمي، وحتى دخول قائمة العشرة الأوائل.

من ناحيته، أشاد كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بالمشاركة الإسبانية الدائمة في دولية دبي للتنس، وقال: حقق العديد من اللاعبين الإسبان نجاحات كبيرة في بطولة سوق دبي الحرة منذ انطلاقتها، وتُوج بلقبها: أليكس كوريتجا، جوان كارلوس فيرارو، ورافائيل نادال، بينما وصل إلى النهائي سيرجي بروغويرا، فيليكس مانتيلا، آلبرت كوستا، ديفيد فيرير، فيرناندو فيرداسكو، وفيليسيانو لوبيز، وروبيرتو باوتيستا وهو اسم جدير بأن يكون إلى جانب أسماء مواطنيه، الذين تألقوا في ميادين التنس العالمية.

وأبدى صلاح تهلك، مدير البطولة، إعجابه بالأداء الذي قدمه باوتيستا العام الماضي، والذي قاده لانتزاع لقب دبي، وقال: قدم أداء رائعاً طوال أسبوع البطولة، وكنا سعداء بانتزاعه اللقب الأبرز في مسيرته، وواصل تحقيق النجاح في أماكن أخرى، والنتائج التي حققها مطلع هذا الموسم تؤكد أنه يعد رقماً صعباً وتهديداً لا يستهان به لجميع منافسيه.