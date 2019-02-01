39 دولة تشارك في دولية فزاع لرفعات القوة لأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

تشارك 39 دولة في بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم (كأس العالم دبي 2019) التي ستنطلق في الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بتنظيم وإشراف نادي دبي لأصحاب الهمم واللجنة البارلمبية الدولية وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي واللجنة البارالمبية الإماراتية، على أن تكون المنافسة تحت شعار (منع ظاهرة انتشار المخدرات).

ويتنافس 241 لاعباً ولاعبة في البطولة التي ستنتقل منافساتها لأول مرة من نادي دبي لأصحاب الهمم إلى ملاعب مجمع ند الشبا الرياضي بتوجيه من سمو ولي عهد دبي، حرصاً من سموه على أن تظهر البطولة بأحسن صورة، وسيكون حفل الافتتاح في السابعة والنصف من مساء يوم 8 فبراير الحالي.

وكشفت اللجنة المنظمة أمس عن تفاصيل النسخة العاشرة من البطولة عبر مؤتمر صحفي بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم تحدث من خلاله ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وماجد عبد الله العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية، وممثلو الشركات الراعية حيث تواجد كل من الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق بتعاونية الاتحاد، والدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصي بهيئة الصحة دبي، وعبد الرحمن الجناحي رئيس الفريق الرياضي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومحمد حسين قايد مدير التخطيط البرامجي بقناة دبي الرياضية، وعبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، وعبد العزيز الحمادي من هيئة تنمية المجتمع، ونعيم عوض القواسمي مدير إدارة مجموعة الجنيدي، وزايد الشلبي من سوق دبي الحرة، وربا الشاعر مدير الاتصال في «إمارتك».

من جانبه، قال ثاني جمعة بالرقاد: «نبدأ عقداً جديداً من انطلاقة بطولات فزاع الدولية بعد مضي 10 سنوات استطاعت خلالها تحقيق إنجازات عديدة جعلت من إنسان هذه الفئة جزءاً فعالاً في المجتمع، لافتاً إلى أن البطولة تتطور مع مرور السنوات وهي مقبلة على إدخال رياضات جديدة لم تكن موجودة من قبل في دبي».

واعتبر ثاني جمعة بالرقاد أن تسارع الرعاة جاء مبادرة منهم وهذا ما أسعد اللجنة المنظمة للبطولة، وقال: «أعتقد أنها مسألة الكل فيها رابح ».

وبدوره جدد ماجد العصيمي الشكر للرعاة الذين انضموا إلى بداية سلسلة جديدة من بطولات فزاع الدولية، وقال: «من أجل تطوير المنظومة كاملة وصلنا إلى شريحة أكبر من القطاع الخاص الذين وصل إلى قناعتهم انعكاس الأمر على مسيراتهم التسويقية فالرياضة أصبحت هي البوابة إلى المجتمع».

وأكد الرعاة على سعيهم الدائم لإنجاح رؤية القيادة الرشيدة في تفعيل دور المجتمع نحو المنظومة التي أثرت في كل المشاعر بسبب ما يقدمونه من إنجازات للدولة، خاصة أن المبادرة تأتي في عام التسامح، معتبرين أن الرياضة تجمع العالم، كما أن إنجازات أصحاب الهمم أجبرت المؤسسات الحكومية والخاصة على التسابق لرعاية بطولاتهم.