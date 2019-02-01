«دبي الرياضي» يستقبل وفد اتحاد الكرة الفرنسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، برئاسة لورا جورج، أمين عام الاتحاد، مقر مجلس دبي الرياضي؛ حيث التقى ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات للاستفادة من خبرات الاتحاد الفرنسي، ووضع البرامج المشتركة التي يمكن تطبيقها لتطوير قطاع الأكاديميات والناشئين في أندية دبي، بحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المتواصل بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، المستمرة منذ سنوات عدة، في مجال تطوير المدربين واللاعبين الشباب والناشئين؛ حيث تم تنظيم دورات تدريبية مشتركة بين المجلس والاتحاد الفرنسي التي شارك فيها أكثر من 120 مدرباً، وتم فيها تدريب وصقل مدربي أندية وأكاديميات كرة القدم بدبي ومنحهم شهادات معتمدة من الاتحاد الفرنسي.