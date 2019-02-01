بطولة دبي الدولية للسلة تحتفل بعيدها الثلاثين اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس



برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تحتفل بطولة دبي الدولية لكرة السلة، اليوم، بعيدها الثلاثين بمشاركة 10 فرق يتقدمها منتخب الإمارات الوطني، إلى جانب فرق منتخبات عربية شهيرة مثل المنتخب الأردني العائد إلى ساحة منافسات البطولة، وفريق الوحدة السوري الذي كان غاب عن المشاركة لسنوات، والنفط العراقي، وثلاثة فرق شهيرة من لبنان هي الهومنتمن، والرياضي، وبيروت، إلى جانب فريق سلا المغربي، وفريق الجامعة الأمريكية في دبي، ومايتي سبورت الفلبيني.

وتستضيف صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي في دبي الحدث كعهدها دائماً، وتستمر المنافسات بداية من اليوم وحتى 9 فبراير الجاري.

ورصدت اللجنة المنظمة برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، كل الإمكانيات اللازمة لنجاح الحدث وخروجه بالمستوى الذي يليق باسم البطولة وتاريخها الذي يمتد ل 30 عاماً، مما جعلها البطولة الأهم والحدث الأبرز في مجال كرة السلة على الصعيد الدولي.

وتشارك في الحدث 10 مؤسسات وطنية من خلال رعايتها للفرق المشاركة في البطولة، هي: الحثبور وسلطان جروب، راعية المنتخب الوطني الإماراتي، والسوق الحرة في مطار دبي، راعية الرياضي اللبناني، وبنك الإمارات لبنان، راعي الهومنتمن اللبناني، وطيران الإمارات، راعية نادي بيروت، والجهات الأربع لخدمات رجال الأعمال، راعية فريق الوحدة السوري، ومجموعة الحمد راعية المنتخب الأردني، وسما، راعية مايتي سبورت الفلبيني، ومجموعة فريست سيكيورتي راعية فريق سلا المغربي، إلى جانب النفط العراقي راعي فريق الشركة، والجامعة الأمريكية في دبي، راعية فريق الجامعة.

وستكون البداية في الساعة السابعة مساء اليوم، بلقاء يجمع فريق مع مايتي الفلبيني مع فريق الجامعة الأمريكية بدبي، ويعقبه لقاء منتخب الأردن مع النفط العراقي. ويلعب غداً في السابعة مساء، منتخبنا الوطني مع الفريق الفلبيني، وهي المباراة التي اعتبرتها اللجنة المنظمة مباراة افتتاح الحدث.

ويسبق مباراة الافتتاح غداً لقاء الهومنتمن اللبناني وصيف البطولة الماضية، مع الجامعة الأمريكية بدبي، في الثالثة عصراً، يليهما النفط العراقي وبيروت اللبناني، وصيف العرب الذي يشارك لأول مرة، فيما تتجه كل الأنظار إلى قمة الجولة الأولى التي تجمع الرياضي اللبناني صاحب أكثر الإنجازات في تاريخ البطولة، وسلا المغربي بطل النسخة قبل الأخيرة، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً بيروت والأردن والنفط، بينما تضم المجموعة الأولى الهومنتمن والوحدة السوري، ومايتي، والجامعة الأمريكية، ومنتخب الإمارات.

وأكد اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس اللجنة المنظمة، سعادته الكبيرة بوصول بطولة دبي الدولية للنسخة 30 محققة الرقم القياسي الذي لم تحققه أي بطولة أخرى، ليس على مستوى الدولة فقط؛ بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد القرقاوي بالدعم الذي رصد للبطولة منذ يومها الأول، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي رعى البطولة لسنوات عديدة حتى وصلت إلى مكانتها الدولية الآن، مشيراً إلى أن تولي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رعاية البطولة، يسهم في تواصل النجاح لسنوات مقبلة.

واعتبر القرقاوي أن التظاهرة أسهمت على مدار تاريخها العريق، في تطوير كرة السلة ليس على المستوى المحلي فقط؛ بل على المستوى العربي، كما أسهمت لسنوات في إسعاد جماهير الجاليات المقيمة في الدولة التي كانت تحرص على الوجود في البطولة دائماً لدعم فرقها.

وحرص القرقاوي على توجيه الشكر الجزيل لكل الشركات والمؤسسات التي حرصت على دعم ورعاية البطولة منذ يومها الأول وحتى النسخة الحالية.