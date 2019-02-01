شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يضم الغاني كاريكاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أكمل نادي العروبة وصيف دوري الدرجة الثانية تعاقده الرسمي مع المهاجم الغاني كوامبي كاريكاري للعب في صفوف الفريق خلفاً للمغربي ياسين الصالحي الذي أنهى النادي خدماته مؤخرا. ويسعى التونسي غازي الغرايري مدرب الفريق للاستفادة من إمكانات اللاعب الغاني الذي يمتلك سيرة ذاتية ثرية، فضلا عن مشاركته مع عدد من الفرق العربية.

كانت هذه تفاصيل خبر العروبة يضم الغاني كاريكاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.