دولية الفجيرة المفتوحة للتايكواندو تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، تنطلق عند الساعة التاسعة من صباح اليوم منافسات النسخة السابعة لبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو المفتوحة، والتي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة واتحاد الإمارات للتايكواندو وتستمر فعالياتها حتى 3 فبراير الجاري بمشاركة قياسية بلغت 1257 لاعباً ولاعبة موزعين على 80 فريقاً يمثلون 40 دولة من مختلف قارات العالم.

وأكد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو ورئيس اللجنة العليا المنظمة اكتمال كافة التحضيرات لانطلاق النسخة السابعة والتي ستكون الأفضل من حيث المشاركة القياسية والتنظيم وقوة المنافسة مقارنة بالبطولات السابقة وتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الفجيرة وسمو ولي عهده على الاهتمام والرعاية الكريمة والدعم المتواصل للحركة الرياضية، كما خص بالشكر الهيئة العامة للرياضة على التعاون واستضافة البطولة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

من جانبه أعلن عبدالعزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، أنه تزامناً مع «عام التسامح» يواصل مجمع زايد الرياضي بالفجيرة احتضانه العديد من الفعاليات هذا العام في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة، ووصف المجمع بأنه من أكبر المنشآت الرياضية في المنطقة ومنارة ومفخرة لكل الرياضيين وتتويجاً لمجهود سنوات طويلة.وأبدى عدد من المشاركين إعجابهم الكبير بما يحتويه المجمع من صالة على أحدث المواصفات العالمية فضلاً عن المرافق الخدمية المميزة، وحفلت قوائم المشاركين بالعديد من النجوم والأبطال في مقدمتهم البطل الأوزبكي نيكيتا رافافوفتش المصنف الأول على العالم في وزن 74 والروسي لارن فلاديسمشف المصنف الثالث في وزن 87 والمولدفي أرون كوك حامل لقب النسخة السابقة والأردني أحمد ابو غوش الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو والأمريكي استيفن لامدين والبلجيكي جواد الأشهب إلى جانب اللاعبة ميليكا مانديك من صربيا والبرازيلية اريس سيلفا والفرنسية راهيا وجين بالإضافة إلى المصرية هداية ملاك الفائزة بالميدالية البرونزية وبطلتي المغرب وئام ديسلام وحكيمة مصلاحي ونجوم منتخبنا الوطني.

وأوضح نادر شاويش المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية أن البطولة تشتمل على 100 وزن موزعة على خمس فئات «رجال وشباب وناشئين» ويشرف على إدارتها 70 حكماً دولياً بقيادة البلجيكي عبد الحق شبيبي نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي بينما سيكون الدولي ماهر مكابلة وهو من حكام النسخة الماضية لدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، مراقباً للبطولة..

وتشمل منافسات اليوم الأول منافسات المواهب الواعدة من 6 إلى 9 سنوات ومن 9 إلى 11 سنة للبنين والبنات، بينما سيقام غداً حفل الافتتاح الرسمي بحضور راعي البطولة ويستمر لنحو ساعة ويتضمن عروضاً للفرق الكورية التابعة للاتحاد الدولي للتايكواندو، ثم إقامة المباراة النهائية لأحد الأوزان وتكريم الشركاء الاستراتيجيين، تسبق ذلك إقامة منافسات الناشئين والناشئات في الفترة الصباحية، بينما سيتم إجراء عملية الوزن لمنافسات الرجال والبنات والتي ستقام في ثالث أيام المنافسات.