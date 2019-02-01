اتحاد الدراجات يشكر سفارة الإمارات في جاكرتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه اتحاد الإمارات للدراجات خطاب شكر وتقدير إلى محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة في جاكرتا وذلك تقديراً لما قام به خلال فترة تواجد منتخبنا الوطني في جاكرتا للمشاركة في البطولة الآسيوية والتي نجح فيها بطلنا يوسف ميرزا في الحصول على ميدالية فضية آسيوية جديدة أضيفت إلى سجلات اللاعب والاتحاد، و كانت البعثة التي ترأسها نايف جكه عضو مجلس إدارة الاتحاد، وجدت استقبالاً حافلاً من قبل الجميع في سفارة الدولة هناك بالإضافة إلى تذليل كافة الصعوبات لتسهيل مهمتهم.

وقال أسامة الشعفار رئيس الاتحاد في بيان رسمي صادر من الاتحاد إن مهمة المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولات الخارجية لم تنجح لولا الدعم والاهتمام والذي يلاقيه المنتخب من سفارات دولتنا في مختلف بلدان العالم وقال إن ما حدث خلال البطولة الآسيوية الأخيرة في جاكرتا خير مثال على رقي التعامل والاهتمام بأبناء الدولة خارج حدود الوطن.