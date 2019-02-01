200 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة الإمارات للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في الرابعة من عصر اليوم بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف رجال وسيدات أولى بطولات الموسم الجديد 2019 والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت شعار «عام التسامح» ومن المنتظر أن يشارك ما يزيد على 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية الشطرنجية في البطولة، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن وعمر نعمان وجاسم الحوار وسعيد إسحاق وإبراهيم سلطان وعمران الحوسني، ومشاركة لاعبات المنتخب الوطني آمنة نعمان وعائشة سرحان ووافية درويش ومريم عيسى وبشاير خليل ومريم عيسى ووديمة الكلباني وروضة السركال وفاطمة الوهابي.

وتشهد المسابقات المحلية للمرة الأولى مشاركة أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين، كما سيشارك في البطولة فئة أصحاب الهمم.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد أن البطولة ستقام لمدة يوم واحد وتمثل باكورة البطولات للموسم الجديد، وبداية التحدي لجميع اللاعبين، نظراً لأن مثل هذه البطولات تعد تجهيزاً للاعبين للمشاركات الخارجية والبطولات الدولية، كما أنها فرصة ذهبية لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين خاصة أنها تقام في يوم عطلة.

وأوضح أن النسخة الجديدة من البطولة مختلفة عن النسخ الماضية وسيتم تطبيق لائحة مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة وحملة جوازات السفر للمرة الأولى، وهو ما يزيد من قوة المنافسة بين اللاعبين المواطنين والمقيمين ويسهم في رفع مستوى اللاعبين الفني.

ووجه الشامسي الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافة البطولة، وقال: «الأندية شريك استراتيجي للاتحاد في كل الأحداث ليس فقط بسبب الاستضافة بل لأن الأندية لها دور كبير في تجهيز اللاعبين للمنتخبات الوطنية، وجميع المسابقات المحلية تجهيز للاعبين لاختيار الأفضل للانضمام للمنتخبات، المشاركة الكبيرة في البطولة تؤكد التناغم بين الاتحاد والأندية الشطرنجية على مستوى الدولة».

وأشاد أمين عام الاتحاد بمشاركة أصحاب الهمم في البطولة، وقال: فئة أصحاب الهمم باتت جزءاً من أنشطة الاتحاد، وستتواجد في كل المسابقات والبطولات، ونحن سعداء بمشاركة هذه الفئة لأنها جزء من المجتمع، وهناك اهتمام كبير من القيادة الرشيدة بأصحاب الهمم، ودورنا في الاتحاد أن نشركهم في كل المسابقات من أجل دمجهم في رياضة الشطرنج.