شاطئ ياس يحتضن ثالثة جولات الدراجات المائية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة «نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية»، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للنادي، تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من «بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية» على شاطئ جزيرة ياس، وسط حضور مرتقب ومتوقع لأكثر من 70 متسابقاً، في كافة فئات البطولة الدولية اليوم، التي ستتوزع على مرحلتين.

وتقام المرحلة الأولى في الصباح الباكر، ثم المرحلة الثانية في الفترة المسائية، وتنطلق الجولة التي تقام بتنظيم من نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بإدراج فئة جديدة هي فئة كبار المتسابقين، التي ستنطلق للمرة الأولى في جولة أبوظبي خلال المنافسة.

ويسعى كافة المشاركين إلى الاستمرار في رحلة حصد وكسب النقاط على صعيد كافة الفئات، خاصة وأن الموسم لا يزال في ثالث جولاته، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لمعانقة الأمجاد، والإبقاء على الحظوظ قائمة؛ لتحقيق اللقب في كل فئة.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن أهم ما سيتميز به سباق اليوم؛ المنافسة الكبيرة والقوية بين جميع المشاركين؛ من أجل الفوز بالمراكز الأولى، مبيناً أن التقارب في المستوى بين المشاركين سيشعل المنافسة بشكل أكبر، ويجعل كل فئة جديرة بالمتابعة، وقال: «اشتعال المنافسة سيكون من مصلحة الحضور والجماهير؛ حيث إنهم سيضمنون متابعة منافسة قوية ومثيرة بين الأبطال اليوم، ناهيك عن الأهمية التي تكتسي بها الجولة الثالثة من الموسم، والحرص الكبير من إدارة النادي على اكتمال السباق من ناحية عناصر التنظيم الفني والشق المختص بالتحكيم أيضاًَ؛ وذلك لكي تحظى نهاية الموسم بصدى طيب لدى جميع المشاركين والحضور».

وعن تميز البطولة حالياً؛ بأن تكون بطولة دولية ومصنفة ضمن بطولات الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، أكد الرميثي أن ذلك لا يعني أن البطولة لم تكن دولية في السابق، خاصة مع ضخامة وتنوع فئاتها وأيضاً مع التنوع في المشاركين وجنسياتهم في البطولة، وقال: التميز الوحيد الذي تحقق هو أن تكون النتائج مصنفة للأبطال ضمن نتائجهم في الاتحاد الدولي.

وعن تقسيم السباق إلى مرحلتين، أفاد الرميثي أن ذلك لمصلحة المتسابقين بالدرجة الأولى، مبيناً أن الهدف الرئيسي هو إعطاء الفرصة للمتسابقين؛ من أجل التعويض في حال أخفق المتسابق أو تعطل في المرحلة الصباحية، ومحاولة تعديل مركزه في المرحلة الثانية، وإحراز مركز متقدم، وقال الرميثي: «هناك العديد من الحسنات والإيجابيات لإقامة السباق على مرحلتين، وقد يكون أبرزها هو أن المتسابق لديه إمكانية تعويض أي تأخير في المرحلة الصباحية، كما أن نظام المرحلتين سيجبر المتسابقين على إعطاء أفضل ما لديهم؛ للوصول للنتيجة الأفضل، التي تؤهلهم للفوز بالمراكز الأولى، وبشكل عام فإن نظام المرحلتين للسباق يلاقي استحساناً من جميع المتسابقين والمشاركين».