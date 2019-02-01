رفض طلب للزمالك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري طلب نادي الزمالك بتعديل جدول الدوري وإقامة جميع المباريات المؤجلة للنادي الأهلي من الدور الأول وكأس مصر، قبل أن يخوض الأبيض أي مواجهة بالدوري بعد مباراة النجوم المقبلة بالمسابقة.

وأصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً يؤكد فيه رفضه تعديل جدول الدوري الذي تم إعلانه من جانب لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، خاصة أن الموسم الحالي استثنائي وأي ارتباك في الجدول قد يتسبب في إلغاء الدوري، كما تضمن البيان تجديد الثقة في عامر حسين رئيساً للجنة المسابقات.

في شأن مختلف، سلّم محمود البنا حكم مباراة الزمالك والمقاصة الأخيرة بالدوري، تقريره إلى لجنتي الحكام والمسابقات بشأن المباراة والأحداث التي وقعت بها.. وتضمن التقرير أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه حازم إمام لاعب الزمالك مباشرة، بعدما قام بسب لاعب المقاصة، أمام الحكم المساعد.. وبات حازم إمام مهدداً بالإيقاف من 6 ل8 مباريات بعد الواقعة، وفقاً للائحة لجنة المسابقات، خاصة بعد ذكر الواقعة في تقرير الحكم.