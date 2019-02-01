الإمارات تشارك في عمومية دولي التقاط الأوتاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد اجتماعها لعام 2019 في مسقط العاصمة العمانية برئاسة محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد وبحضور نواب الرئيس وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ووفد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وناقش أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد العديد من المواضيع من أبرزها التقرير المالي وتشكيل المكتب التنفيذي للفترة الحالية للاتحاد وتعديل فترة استضافة كأس العالم واعتماد البطولات النوعية التي ينظمها الاتحاد واعتماد التعديلات بالنظام الأساسي التي أوصت به الجمعية العمومية في اجتماعها الماضي واعتماد اللوائح للجان العاملة بالاتحاد ومناقشة التعديلات بالقواعد الأساسية لرياضة التقاط الأوتاد ومناقشة الاستراتيجية الخاصة ببرنامج الاتحاد.وتقدم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ممثلاً في محمد علي المزروعي بطلب لتنظيم بطولة صداقة دولية ولاقى الطلب ترحيباً كبيراً من الاتحاد الدولي والدول الأعضاء إلى جانب رغبة كبيرة أبدتها الدول الأعضاء الأخرى لتنظيم بطولات دولية لالتقاط الأوتاد.

وعبر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن إعجابه الشديد برياضة التقاط الأوتاد والتي تأتي جذورها من تراثنا الوطني العربي والعلاقة السامية بين الفارس والفرس، كما أعلن أن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق يدعم كافة رياضات الفروسية بكافة الأوجه الممكنة و منها رياضة التقاط الأوتاد حيث تقدمنا بطلب لاستضافة وتنظيم بطولة صداقة دولية.

وأعرب الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن سعادته بالبصمة الإيجابية الكبيرة التي تركتها دولة الإمارات في زوارها الذين جاؤوا للمشاركة في كأس العالم لالتقاط الأوتاد في أبوظبي العام الماضي، كما أعرب عن سروره بالمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد والمشاركة في تطوير وإثراء فروسية المنطقة.

كما عبر أديب عبدالكريم الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن بالغ سعادته بمشاركة الاتحاد الإماراتي في الاجتماع، وأكد أن دعم هذه الرياضة السامية جزء من دعم تراثنا الوطني والخليجي والعربي.