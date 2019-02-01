شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صفقة لبوكا تسبب ضجة بسبب بطل «هوم ألون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
تسبب إعلان نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، ضم المدافع كيفن ماك أليستر، بضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تشابه اسمه الكامل تماماً مع شخصية بطل فيلم هوليوود الشهير من عام 1990 «هوم ألون».
ويروي الفيلم قصة نسيان عائلة لابنها في المنزل بفترة الأعياد، ومثل شخصية الابن كيفن الممثل ماكولاي كوكن، ويفاجأ الابن بمحاولة لصوص دخول المنزل ليتصدى لهم بمقالب طريفة، وسارع أحد المشجعين لعمل فوتوشوب لصورة المدافع، ووضع بدلاً منه صورة الممثل ومازح آخر: «سوف يدافع عن البومبونيرا إلى الموت ضد أي دخيل»، ولم يكن كيفن ماك أليستر (21 عاماً) اللاعب الوحيد من العائلة الذي انتقل لفريق جديد، فشقيقه لاعب الوسط أليسكيز (20 عاماً) انتقل إلى برايتون الإنجليزي مقابل 6.85 مليون إسترليني، لكن النادي أعاده لبوكا جونيورز، بعقد إعارة كي يتطور. وعلق مدرب برايتون كريس هوتون، على صفقة أليكسيز: «إنه لاعب مهاري، ناضج جداً مقارنة بسنه الصغير، وهو يلعب بشكل منتظم مع فريقه السابق ويتمتع باللعب بمرونة في كل المواقع».
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