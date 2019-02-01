شكرا لقرائتكم خبر عن فيلايني إلى شاندونج الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع شاندونج لونينج الصيني بشأن انتقال لاعب وسطه البلجيكي مروان فيلايني. واجتاز فيلايني (31 عاماً) الكشف الطبي في شاندونج قبل توقيع عقد انتقاله للفريق الصيني أمس. وانضم فيلايني إلى مانشستر في 2014 قادماً من إيفرتون مقابل 27 مليون استرليني. وجدد فيلايني عقده مع مانشستر الصيف الماضي حتى 2020 لكنه شارك في ثلاث دقائق فقط في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب سولسكاير.

كانت هذه تفاصيل خبر فيلايني إلى شاندونج الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.