أكاديمية دبا تنظم مهرجان عام التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت أكاديمية الكرة بنادي دبا الفجيرة، على الملاعب الفرعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فعاليات مهرجان عام التسامح الرياضي، لطلبة مدارس الحلقة الابتدائية، على مستوى المنطقة الشرقية، تحت شعار «لا للألعاب الإلكترونية - نعم للرياضة».

وأكد أحمد سعيد الظنحاني رئيس نادي دبا الفجيرة أن أنشطة المهرجان تعكس القيم النبيلة للتسامح بدولة الإمارات من خلال برامج الأكاديمية الثقافية والأنشطة الرياضية التي أعدت من قبل المدربين والفنيين ولجنة الاتصال المجتمعي، لتعزز قيم وثقافة التسامح منذ الصغر، ولتأكيد مكانة الدولة في نشر مفهوم وقيم التسامح على فئات وشرائح المجتمع، لا سيما قطاع الرياضة بشكل خاص.

من جانبه شدد سعيد راشد الخطيبي نائب الرئيس ورئيس اللجنة الرياضية أن مشاركة ما يقارب من 500 طالب في المهرجان يعتبر محطة مهمة ضمن أهداف شركة دبا لكرة القدم.