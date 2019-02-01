بوسطن يواصل صحوته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل بوسطن سلتيكس صحوته في غياب نجمه كايري إيرفينغ عندما أكرم وفادة ضيفه تشارلوت هورنتس 126-94 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويدين بوسطن سلتيكس بفوزه إلى لاعبيه الشباب خصوصاً البديل جايلن براون (22 عاما) وتيري روزيير (24 عاما) اللذين حقق كل منهما الثنائية المزدوجة «دابل دابل» بتسجيل الأول 24 نقطة مع 10 متابعات، والثاني 17 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وأضاف جايسون تاتوم (20 عاما) 20 نقطة.

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