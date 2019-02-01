اسلام رشدى يغيب عن الجونة أسبوعين للإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب إسلام رشدى صانع العاب فريق الجونة عن الفريق الساحلى لمدة أسبوعين بعد إصابة اللاعب بالتهاب فى الركبة وعدم خوض مباراة الإنتاج الحربى و الداخلية المقبلين ببطولة الدورى الممتاز .
ويأتى هذا بعد خضوع اللاعب لأشعة رنين على الركبة بعد شكوة المتكررة حيث ظهر إصابته بالتهاب بالركبة حسب ما وصفه طبيب الفريق .
ويلاقى فريق الجونة نظيرة الانتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام بملعب الجونة بمدينة الغردقة يوم 7 من الشهر الجارى .
ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 22 نقطة .
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