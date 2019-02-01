شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجي يواجه عمر مسعد.. مباريات المصريين في ربع نهائي موتور سيتي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة موتور سيتي الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثاني من فبراير، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 75 ألف دولار .
وتأهل أربع مصريين إلى دور الثمانية ببطولة موتور سيتي، وهم: مروان الشوربجي المصنف الثامن عالميا، محمد أبو الغار المصنف العاشر، عمر مسعد، زاهد سالم، وجاءت مواجهات المصريين في ربع نهائي البطولة كالتالي:
مروان الشوربجي x عمر مسعد
محمد أبو الغار x أدريان والر
زاهد سالم x ميجيل رودريجز
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