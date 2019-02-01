شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجي يواجه عمر مسعد.. مباريات المصريين في ربع نهائي موتور سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة موتور سيتي الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثاني من فبراير، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 75 ألف دولار .

وتأهل أربع مصريين إلى دور الثمانية ببطولة موتور سيتي، وهم: مروان الشوربجي المصنف الثامن عالميا، محمد أبو الغار المصنف العاشر، عمر مسعد، زاهد سالم، وجاءت مواجهات المصريين في ربع نهائي البطولة كالتالي:

مروان الشوربجي x عمر مسعد

محمد أبو الغار x أدريان والر

زاهد سالم x ميجيل رودريجز