شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تركى آل الشيخ: بيراميدز لن يخوض مبارياته قبل خوض الأهلى مؤجلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضح المستشار تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز العلاقة التى تربطه مع الزمالك ورئيسه، مؤكدا أنها مصالح مشتركة قائمة على الحب والمودة.

وأضاف أل الشيخ فى تصريحات لقناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر،" قمنا بتدعيم الزمالك بالجهاز الفنى بقيادة السويسري جروس فضلا عن مجموعة ممنيزة من اللاعبين مثل فرجانى ساسي وحمدى النقاز، ومقابل ذلك استفدنا بالحصول على خدمات أحمد الشناوى وعلى جبر".

وتابع أل الشيخ، " فى قرعة البطولة العربية تقابت مع رئيس الزمالك وتحدثت معه عن رغبتى فى دعم الفريق الأبيض وعرضت عليه مبلغا من المال ولكنه رفض أن يحصل عليه إلا عن طريق خزينة النادى مؤكدا أن رئيس الزمالك يتعامل الند بالند".

وأردف مالك نادى بيراميدز، أن فريقه لن يلعب مباراته القادمة إلا بعد أن يلعب الأهلى مباراته أمام الزمالك تطبيقا لمبدء تكافؤ الفرص مؤكدا ان جدول الدوري غير منظم ويعمل فى مصلحة النادى الاحمر.

واستطرد عن تصريحات أحمد شوبير الأخير، قائلا :" إذا كان يتحدث بصفته نائبا لاتحاد الكرة فهذا يعتبر تحيز لفريق على الأخر وتضارب فى المصالح أما إذا كان بصفته إعلاميا فى قناة اون سبورت فلا بد أن تقف القناة على مسافة واحدة من الأندية وبيراميدز لن يقبل إساءة من أشخاص".

تابع أل الشيخ،"إذا كان شوبير يتحدث بصفته الشخصية فسأقول على ما كان ينقله لى عن مجدى عبد الغنى وهانى أبو ريدة ورئيس الزمالك و محمود الخطيب".

وقال أل الشيخ عندما يقول نائب اتحاد الكرة،" اللى مش عاجبه يمشى، فهذا يعتبر عنصرية ويقول هذا عندما نكون بنلعب فى بيته ومحاولته الإسقاط على الخليج غير مقبولة والوقيعة بينا وبين مصر مرفوضة فمصر فوق رأسى ورأسه".