شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حسين الشحات لاعب فريق الأهلى بعيد ميلاد والدته بعض نشر صورة تجمعه بيها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك . وانضم حسين الشحات الى فريق الأهلى خلال الانتقالات الشتوية قادما من فريق العين الإماراتى مقابل 5 ملايين دولار .

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