أبو تريكة يحيى ذكرى مذبحة بورسعيد السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أحيا محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق، الذكرى السابعة لضحايا مذبحة بورسعيد. وكتب تريكة عبر تويتر: "فراق أحبتي وحنين وجدي!! فما معنى الحياه إذا افترقنا؟؟ وهل يجدي النّحيب فلست أدري!! فلا التّذكار يرحمني فأنسى ولا الأشواق تتركني لنومي فراق أحبّتي كم هزّ وجدي وحتّى لقائهم سأظلّ أبكي" وأكمل: "رحم الله شهداء النادي الأهلي وغفر الله للجميع يارب العالمين ورزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان". وكان 72 مشجعا راحوا ضحية الاحداث التي شهدها ستاد بورسعيد في مباراة المصري والأهلي التي أقيمت بالدوري، عام 2012.

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