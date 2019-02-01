تركي آل الشيخ يقترح موعدًا للقمة لحل الأزمة.. ويفسر سبب "عنصرية شوبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اقترح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، موعدا لإقامة مباراة الأهلي والزمالك قبل مواجهة فريقه للأهلي.

وطالب تركي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، بإقامة مباراة الأهلي والزمالك في الوقت المحدد لمباراة بيراميدز والأهلي، على أن يواجه بيراميدز منافس الزمالك في ذلك الوقت.

وجدد مالك بيراميدز، تأكيده على عدم خوض مباراة بيراميدز أمام الأهلي، إلا قبل مواجهة القطبين الأهلي والزمالك أولاً.

وهاجم اتحاد الكرة: "مش جو استثمار، وهناك تفضيل واضح لمصلحة الأهلي".

وعن دعم الزمالك له، أكد تركي أن هناك مصالح مشتركة بين بيراميدز والزمالك، والناديان استفادا من بعضهما.

وبعث رسالة لأحمد شوبير: "إذا كنت تتحدث كنائب رئيس لاتحاد الكرة فتصريحاتك غير مقبولة وهناك تحيز وتضارب مصالح لأن ابنك يلعب في الأهلي".

وأكمل: "إذا كنت تتحدث كإعلامي فيجب أن تقف على مسافة مستاوية من الجميع، أما إذا كان بصفتك الشخصية فأنا أستطيع الرد عليك وتعلم ذلك، لأنك تحاول كسب جماهيرية بطريقة غير مضبوطة".

وفسر سبب تصريحه بعنصرية شوبير: "نائب رئيس اتحاد ومذيع في قناة ناقل حصري للدوري، يتحدث ويقول اللي مش عاجبه يمشي، لما نكون في بيتك قول الكلام دا، احنا في مصر حاضنة العرب جميعا، ومصر فوق دماغي وفوق دماغك".