برشلونة يتوصل لاتفاق من أجل ضم البرازيلي إيمرسون

قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس إنه توصل لاتفاق من أجل ضم البرازيلي إيمرسون البالغ من العمر 20 عاما من أتلتيكو مينيرو مقابل 12 مليون يورو (13.73 مليون دولار)، وسينضم الظهير الأيمن للنادي الكتالوني في يوليو تموز.

وسيقضي لاعب منتخب البرازيل تحت 20 عاما، الذي شارك في 23 مباراة مع مينيرو، بقية الموسم الحالي معارا إلى ريال بيتيس منافس برشلونة في الدوري الإسباني.

وإيمرسون هو خامس لاعب يضمه برشلونة في يناير كانون الثاني بعد انضمام جيسون موريو وكيفن-برينس بواتنج على سبيل الإعارة.

كما أعلن برشلونة أن جان-كلير توديبو لاعب تولوز وفرينكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام سينضمان الصيف المقبل، بينما ترك منير الحدادي النادي القطالوني لينضم إلى أشبيلية ورحل دينيس سواريز لأرسنال على سبيل الإعارة.