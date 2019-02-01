مورينيو و زيدان و كلينسمان يتصدرون قاىمة المرشحين لقيادة منتخب إيران

بوابة الوفد - سامح سعيد أكدت مصادر وثيقة الصلة بالاتحاد الإيراني لكرة القدم ان ثلاثة مدربين عالميين يتصدرون قائمة المرشحين لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش في منصب المدير الفني لمنتخب إيران بعد خروج المنتخب الإيراني من الدور نصف النهائي لكأس آسيا امام منتخب اليابان . وقالت المصادر إن البرتغالي جوزية مورينيو والفرنسي زين الدين زيدان والألماني يورجن كلينسمان يتصدرون قاىمة المرشحين لتولي مهمة المدير الفني لمنتخب إيران رغم عدم الإعلان الرسمي حتى الآن عن ابتعاد كيروش عن منصبه والمؤكد إعلانه بشكل رسمي خلال أيام قليلة. واوضحت المصادر أن كيروش يبدو مرشحا قويا لقيادة منتخب كولومبيا خلال الفترة القادمة بعدما ألمح إلى ذلك خلال بطولة الأمم الأسيوية التي أعتبرها نهاية مشواره مع منتخب إيران.

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