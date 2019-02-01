البلجيكي باتشواي يوافق على الانتقال الى كريستال بالاس

بوابة الوفد - سامح سعيد

أكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن المهاجم البلجيكي ماتشي باتشواي وافق على الانتقال على سبيل الاعارة إلى نادي كريستال بالاس الإنجليزي قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وقالت "سكاي سبورتس" في تقرير لها إن المهاجم البلجيكي وافق على الانتقال إلى كريستال بالاس بعدما رفض تشيلسي العرض المقدم من توتنهام لانتقال باتشواي حتى نهاية الموسم مشيرة إلى

أن باتشواي وافق على بنود تعاقده مع كريستال بالاس وستتم إجراءات الانتقال قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بدقائق.

يذكر أن باتشواي انتقل إلى تشيلسي قبل ثلاث مواسم لكنه لم ينجح في حجز مكانة أساسية في تشكيلة النادي اللندني.