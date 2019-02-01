رياضة | عاجل.. وليد سليمان يصدم الزمالك بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وليد سليمان يصدم الزمالك بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن مباراة القمة التي تجمع القلعة الحمراء والزمالك ليس لها أي حسابات.

وأضاف سليمان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب": "مباريات القمة لا أحد يتوقع نتيجتها، وأتمنى التواجد في المباراة المقبلة أمام الزمالك".

وتابع: "هناك حملة كبيرة جدا على الجهاز الطبي، وهو برئ من كثرة الإصابات، ففي كل مباراة يخرج لاعب أو مصابا".

وأوضح: "ساعتزل كرة القدم في حالة عدم قدرتي على تقديم الإفادة والإضافة إلى الفريق".

وحول مدى تأثير رحيل عبد الله السعيد قال :"أي لاعب كبير غيابه يكون مؤثرا عن الفريق".

وعن إمكانية انتقاله إلى الزمالك قال :"ألعب في بتروجت ولا ألعب في الزمالك".

وليد سليمان يكشف لأول مرة عن مفاجأة مدوية عن صلاح والمنتخب

أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن وجود محمد صلاح لم يكن السبب في الابتعاد عن منتخب مصر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "اللعيب" :"أنا أشارك في أكثر من مركز، ولعبت قبل ذلك كظهير أيسر، وصانع ألعاب".

وتابع "لا أعلم أن هناك لاعبين يتسببون في اختيار أخرين، ولو حدث ذلك يكون كارثة".

وأكد "حزنت جدا لعدم اختياري لقائمة منتخب مصر في كأس العالم الماضية بروسيا، وجلست مع الجهاز الفني عقب الأزمة الخاصة بحسابي".

وأشار "تعرضت لظلم شديد مع كوبر، لعدم انضمامي للمنتخب في كأس العالم".

وأتم "حسام غالي مظلوم، فنحن في النادي الأهلي خسرناه، ولست أنا فقط، بل جميع اللاعبين".