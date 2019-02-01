رياضة | تركي آل الشيخ يرفض مواجهة الأهلي ويقدم حلا لأزمة موعد لقاء القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يرفض مواجهة الأهلي ويقدم حلا لأزمة موعد لقاء القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز، على رفضه خوض بيراميدز مباراته ضد الأهلي، قبل إقامة لقاء الدور الأول بين الأهلي والزمالك.

وقال "آل الشيخ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " بيراميدز لن يخوض مباراة الدور الثاني ضد الأهلي يوم 28 فبراير الجاري، قبل خوض الأهلي مباراة الدور الأول أمام الزمالك".

وأضاف: " موافق علي خوض الأهلي مباراته ضد الزمالك يوم 28 فبراير بدلًا من مواجهة بيراميدز، وذلك حلًا مناسبًا للأزمة".

وأتم تصريحاته : " هذه الأجواء ليست مناسبة للاستثمار الرياضي، و مطالبي سليمة ومشروعة وهي إنتظام مسابقة الدوري الممتاز".