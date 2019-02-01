رياضة | ريال مدريد يكرر فوزه على جيرونا ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يكرر فوزه على جيرونا ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز على نادي جيرونا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل كريم بنزيما هدفي الريال في الشوط الأول، حيث أحرز في الدقيقتين 27 و43، ونجح بيدرو في تسجيل الهدف الوحيد لجيرونا في اللقاء، قبل أن يعزز ماركوس يورنتي النتيجة بالهدف الثالث قبل نهاية المباراة.

وتاهل نادي ريال مدريد إلى الدور النصف نهائي من بطولة كأس إسبانيا، بعد الفوز ضد جيرونا بمجموع المباراتين بنتيجة 7-3.

وينتظر الفريق الأبيض القرعة التي ستقام صباح اليوم الجمعة، وسوف تضم قرعة هذا الدور كل من "فالنسيا - برشلونة - ريال بيتيس".