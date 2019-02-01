رياضة | أمير مرتضى يُعاتب حازم إمام بسبب عدم دعمه للزمالك في أزمة مؤجلات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يُعاتب حازم إمام بسبب عدم دعمه للزمالك في أزمة مؤجلات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن استيائه بسبب عدم خوض الأهلي مبارياته المؤجلة بالترتيب، بما لا يحقق العدالة في البطولة المحلية من وجهة نظره.

وقال "أمير" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "لماذا لا يلعب الأهلي مؤجلاته بالترتيب؟ لماذا يتم اختيار المواجهات السهلة له. فليلعبها بنفس الترتيب، وما سبب تأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك؟".

وأضاف: " نحن نريد مسابقة قوية ومنظمة ولا يشغلنا من يتوج باللقب في النهاية".

وطلب أمير مرتضى من حازم إمام عضو مجلس إتحاد الكرة دعم الزمالك في أزمة المؤجلات وقال: "أتمنى أن تدعم الزمالك في أزمة المؤجلات في الدوري فلتدعم الزمالك مثلما تدعم شيكابالا".

وأتم: " حازم إمام رمز من رموز النادي ويمثل الكرة المصرية ويجب أن يتدخل في أزمة المؤجلات في الدوري".

الزمالك يوضح تفاصيل أزمة "شيكابالا" ومصيره من اللعب بالدوري المصري

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي الزمالك التفاصيل الكاملة لأزمة محمود عبد الرازق شيكابالا، وتعثر انتقاله لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " لسنا طرفًا في أزمة شيكابالا".

وأضاف: " وافقنا على إعارة "شيكابالا" للدوري اليوناني بناءًا على رغبته، والزمالك لم يحصل على أي مقابل مالي نظير إعارة اللاعب لصفوف أبولون سميراني وذلك إرضاءًا للاعب".

وتابع: " شيكابالا طلب توفير عرضًا في إحدي الدوريات الخليجية من أجل العودة من اليونان، ولكن لم يطلب أي نادي التعاقد معه لذلك استمر مع فريق أبولون في الفترة الماضية".

وواصل: " شيكابالا لم يتواصل معي في الفترة الحالية، وعلمت من وكيل أعماله أن ناديي المصري البورسعيدي والإتحاد السكندري طلبا التعاقد معه بشكل رسمي، وأنه يفضل الانتقال لصفوف زعيم الثغر".

وأردف: " مفاوضات انتقال اللاعب للإتحاد تعثرت، وعقد جلسة مع مسؤولي المصري للانضمام إلى صفوفه في الفترة الحالية، ولكن إدارة النادي البورسعيدي لم تقدم مقابل مالي لضم اللاعب لتتوقف الصفقة أيضًا".

وأكد أمير مرتضى أن "شيكابالا" غير مقيد في الزمالك حاليًا ولا يوجد مكان له بقائمة الفريق، واللاعب مديون لناديه اليوناني بـ 20 ألف دولار، مؤكدًا أن نادي أبولون لن يوافق على إرسال بطاقته الدولية قبل الحصول على أمواله.

وأتم تصريحاته: :" شيكابالا لن يلعب في أي نادي مصري قبل سداد مديونياته لنادي أبولون، لذلك الخيار الأقرب له حاليًا العودة لليونان واستكمال مشواره مع فريق أبولون".