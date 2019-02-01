رياضة | عاجل.. مكالمة "الخطيب" تحسم آخر صفقات الأهلي الشتوية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مكالمة "الخطيب" تحسم آخر صفقات الأهلي الشتوية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي في الحصول على خدمات سمير محمد مواليد 2003، مهاجم وهداف قطاع ناشئي نادي طنطا بعد مفاوضات كثيفة بدأت منذ الصيف الماضي، وانتهت بمكالمة محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي اليوم مع المحاسب فايز عريبى رئيس نادي طنطا تم فيها الاتفاق على كل الأمور المادية والتعاقدية.

ونص العقد بين الناديين على انتقال اللاعب مقابل نصف مليون جنيه بالإضافة إلى 3 ملايين جنيها في حال تصعيد اللاعب للفريق الأول و 20% من مقابل بيعه لأي نادى في مصر أو خارج مصر.

تألق اللاعب في صفوف الفريق الطنطاوي مما جعله محط أنظار أندية دوري الممتاز "ب"، قبل أن يتمسك به الفريق الأهلاوي لتدعيم صفوفه، ويتوقع الجميع للاعب مستقبل كبير.

وليد سليمان يعلن تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي

قال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تحت أمر منتخب مصر في حالة توجيه الدعوة له .

وأضاف سليمان في تصريحات لبرنامج "اللعيب" بأن شرف لأي لاعب أن يُلبي نداء بلاده، وتحت أمره في أي وقت.

وواصل "أي لاعب تحت أمر منتخب بلاده، ويُشرفني التواجد بين صفوفه".

وتابع: "قرار الاعتزال الذي أعلنته قبل ذلك جاء بعد ضغوط كبيرة، فلقد ضحيت الكثير من أجل المنتخب ولعبت مصابا مباراة بتسوانا مع كابتن شوقي غريب ثم مباراة تونس".

