رياضة | عاجل.. أمير مرتضى يكشف مفاجأة نارية بشأن مصير صانع ألعاب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمير مرتضى يكشف مفاجأة نارية بشأن مصير صانع ألعاب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الزمالك عن مصير محمد إبراهيم لاعب الفريق، سواء بالاستمرار مع الفارس الأبيض أو الرحيل خلال الدقائق المتبقية من الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال أمير مرتضي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " محمد إبراهيم طلب الرحيل لسموحة من البداية، للمشاركة بشكل أساسي لرغبته في التواجد مع المنتخب في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وتحدثت مع كريستيان جروس في هذا الأمر والمدرب رحب برحيله".

وأضاف: " لم يصلنا عرضًا لضم محمد إبراهيم من سموحة، ولكن وصل عرض من الإسماعيلي لضم اللاعب على سبيل الإعارة مقابل مليون جنيه خلال الساعات الماضية ووصلت المفاوضات لمراحل متقدمة للغاية وكان اللاعب قريبًا من الدراويش".

وواصل : " المفاجأة كانت في رفض محمد إبراهيم تجديد تعاقده مع الزمالك على "بياض" كما اعتادنا مع كل اللاعبين الذين يخرجون على سبيل الإعارة، وطلب اللاعب مساواته ماليًا بـ طارق حامد ومحمود كهربا".

وأردف: " غير مسموح من أي لاعب وضع اشتراطات مالية للتجديد للنادي، وغير منطقي أن يتم تحديد مقابل مالي للاعب سوف يحصل عليه بعد عام ونصف عقب عودته من الإعارة".

وأتم تصريحاته: " تم تجميد صفقة إنتقال محمد إبراهيم للاسماعيلي نهائيًا واللاعب مستمر مع الزمالك"