رياضة | عاجل.. الزمالك يحسم مصير أيمن حفني ومدبولي رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يحسم مصير أيمن حفني ومدبولي رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن الموقف النهائي للثنائي أحمد مدبولي وأيمن حفني، من الاستمرار أو الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "أمير مرتضي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " الزمالك رفض العروض التي تلقاها أيمن حفني خلال الفترة الماضية وتمسك باستمرار اللاعب بإتفاق إدارة النادي والسويسري كريستيان جروس".

وأضاف : " تلقينا أكثر من 10 عروض لـ أحمد مدبولي، ولكن المدرب السويسري جروس تمسك بإستمرار اللاعب ضمن ضفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وعليه قررت إدارة النادي رفض رحيل اللاعب".

وواصل: " أما بالنسبة لـ أحمد فتوح وافق جروس على إعارته لسموحة حتي يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي في الفترة القادمة، خاصة وأن المدرب السويسري يعتمد على عبد الله جمعة وبهاء مجدي في نفس مركزه".

وتابع: " لم يصلنا عرضًا لضم محمد إبراهيم من سموحة، ولكن وصل عرض من الإسماعيلي لضم اللاعب على سبيل الإعارة مقابل مليون جنيه خلال الساعات الماضية ووصلت المفاوضات لمراحل متقدمة للغاية وكان اللاعب قريبًا من الدراويش".

واستكمل: " المفاجأة كانت في رفض محمد إبراهيم تجديد تعاقده مع الزمالك على "بياض" كما اعتادنا مع كل اللاعبين الذين يخرجون على سبيل الاعارة، وطلب اللاعب مساواته ماليًا بـ طارق حامد ومحمود كهربا".

وأردف: " غير مسموح من أي لاعب وضع اشتراطات مالية للتجديد للنادي، وغير منطقي أن يتم تحديد مقابل مالي للاعب سوف يحصل عليه بعد عام ونصف عقب عودته من الإعارة".

وأتم تصريحاته: " تم تجميد صفقة إنتقال محمد إبراهيم للاسماعيلي نهائيًا واللاعب مستمر مع الزمالك"