شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قائمة الأهلي المصري الإفريقية والان مع التفاصيل

الخليج 365- قرر مسؤولو النادي الأهلي المصري قيد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم الإفريقية، للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية بالكامل كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، سعد الدين سمير، محمد نجيب، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، رامي ربيعة.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات، حمدي فتحي.

خط الهجوم: وليد أزارو، صلاح محسن، مروان محسن، جونيور أجاي.

بينما رحل كلا من ميدو جابر وساليف كوليبالي.