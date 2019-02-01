انت الان تتابع أول رد فعل من صالح جمعة بعد عدم قيده إفريقيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

في أول تعليق على عدم قيد صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في القائمة الإفريقية، قبل ساعات من غلق باب القيد، مساء اليوم الخميس. كتب صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏ننافس فى أكثر من 3 بطولات، الأهلي يحتاج جميع لاعبيه خلال الفترة القادمة، كل الدعم للاعبين المتواجدين فى القائمة الافريقية، سنقاتل حتى نهاية الموسم". وواصل قائلاً: "قرار لن يؤثر على مدى الجدية في الالتزام ومواصلة العمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله".

وكان الأهلي قرر قيد الثنائي محمود وحيد ورامي ربيعة، في قائمة الفريق الإفريقية، وانتقل محمود وحيد من مصر للمقاصة، للأهلي في يناير الجاري ليدعم مركز الظهير الأيسر الذي يضم فقط علي معلول وأيمن أشرف، والأخير يعتمد عليه مارتن لاسارتي في أغلب الأوقات في مركز قلب الدفاع، فيما كان رامي ربيعة على قوائم الانتظار