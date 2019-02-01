انت الان تتابع أحمد شوبير يعلق على شكوى تركي آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد اشتعال أزمة تركي آل الشيخ مع اتحاد الكرة ترددت أنباء عن وجود مباحثات داخل مجلس الجبلاية لمناقشة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز الموسم الجاري.

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن ما تردد عن وجود مباحثات لإلغاء الدوري أو تشكيل لجنة طوارئ لوضع جدول لباقي مباريات الدوري غير صحيح. وقال شوبير، في تصريحات خاصة، للتحرير، إنه يرفض التعليق على شكوى بيراميدز ضد اتحاد الكرة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، مكتفيا بقوله: "هو حر"، وعن رد فعل اتحاد الكرة اكتفى شوبير بقوله: "أما تجيلنا نبقى نشوف هنعمل إيه". ولفت إلى أن الاتحاد سيجتمع في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي، موضحًا أن إلغاء بند الـ8 سنوات من عدمه لا يفرق معه إطلاقا.

كان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، قد أعلن أن إدارة النادي أرسلت خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يشكو فيه اتحاد الكرة المصري مضمونه اعتراض من جانبهم على جدول الدوري المصري. وقال الخطاب: "حتى الآن، لعب نادينا صاحب المركز الثاني في الدوري 20 مباراة، بينما أقرب منافسينا الزمالك،

كان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، قد أعلن أن إدارة النادي أرسلت خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يشكو فيه اتحاد الكرة المصري مضمونه اعتراض من جانبهم على جدول الدوري المصري. وقال الخطاب: "حتى الآن، لعب نادينا صاحب المركز الثاني في الدوري 20 مباراة، بينما أقرب منافسينا الزمالك، الأول، والأهلي الثالث، لعبا 18 و16 مباراة على الترتيب، جدول المباريات للأسابيع المقبلة تم تنظيمه من قبل الاتحاد المصري غير عقلاني، المباريات التي لم يلعبها منافسنا تم وضعها في نهاية الموسم بعد أن نكون قد لعبنا كل مبارياتنا". وواصل: "الأغرب، الزمالك والأهلي سيلعبان مباريات الدور الثاني قبل إنهاء مباريات الدور الأول، ومن بين تلك المباريات مباراتهما معا التي لم يحدد موعدها حتى الآن، نعتقد أن هذا يؤثر على نزاهة الدوري المصري ويمنح منافسينا فرصا أفضل مننا". وتابع: "كذلك، مباراة الكأس بين فريقنا والأهلي لم يتم تحديد موعدها بعد رغم أنها يجب أن تلعب في الوقت الحالي بالنظر لنظام البطولة، الأهلي لديه العديد من اللاعبين المصابين، وهذا يؤثر على فرصنا في الاستمرار في البطولة، ويمنح منافسنا أفضلية غير عادل". وتابع: "اليوم في برنامج إذاعي، قام أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ووالد لاعب الأهلي مصطفى شوبير بتصريح قاس وعنصري ضد النادي ومالكه، قائلا إن الجدول الموضوع للدوري والكأس لن يتغير، وإن لا شيء سيحدث بالنسبة لطلبنا". وأتم البيان، "وحسب ما سبق، نسأل الكاف للتدخل طبقًا للمادة الثانية من لوائح الكاف لضمان نزاهة الدوري المصري وكأس مصر". واشتعلت الأزمة بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، واتحاد الكرة بعد تصريحات أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة التي هاجم فيها البيانات الصادرة من نادي بيراميدز بشأن مجاملة الجبلاية للأهلي في ترتيب مبارياته المؤجلة من الدور الأول. ووجه تركي آل الشيخ رسالة شديدة اللهجة إلى شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأخ أحمد شوبير ... تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك مذيع رياضي أو بصفتك لاعب سابق في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي ... عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو مانلعبش! إحنا نلعب في دوري بلد محترم". يذكر أن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، على الجميع التعايش مع الوضع الذي تعيشه مسابقة الدوري، وأضاف نائب الجبلاية، في تصريحات لبرنامجه على إذاعة "أون سبورت"، اليوم الأربعاء: "الأمن أحيانا يطالب بتأجيل مباراة، ويقوم اتحاد الكرة بتأجيلها، لا بد أن يتعايش العالم مع ما نعيش فيه، ومش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين، وبلدنا تريد مساعدة الجميع، ومدربينا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي".

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