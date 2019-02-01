انت الان تتابع رسميا.. تمديد عقد مارسيال مع اليونايتد لـ5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

أعلن الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزى اليوم الخميس، عن تمديد عقد الفرنسي أنطوني مارسيال لاعب الفريق لمدة 5 مواسم، وذلك بعد الأداء المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مبارياته مع الفريق خلال الفترة الماضية، وذكر الموقع أنه تم التمديد للاعب حتى يونيو من عام 2024، وقال مارسيال في تصريحات للموقع الرسمي للنادى: "لقد أحببت الوقت الذي قضيته في النادي، منذ اليوم الذي انضممت فيه له شعرت أن اليونايتد جزء من عائلتي، وتأقلمت بشكل رائع مع الجميع فى الفريق".

وتابع مارسيال: "أود توجيه الشكر للمدير الفنى للفريق على الإيمان بي خلال الفترة الماضية مع الفريق، ومساعدتي على تطوير قدراتي الفنية إلى مستوى أعلى، ونتطلع لتحقيق المزيد من البطولات في المستقبل، وأنا متأكد من أنها ليست بعيدة". وفى سياق متصل تحدث سولسكاير المدير الفنى لمانشستر يونايتد، وقال: "مارسيال