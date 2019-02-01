الان تتابع البرتغالي خيسوس.. 7 ملايين يورو نصيبه من الهلال ثم هرب إلى روما بسبب الضرائب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض - مصعب الرويجح نشرت صحيفة “Correio da Manhã” البرتغالية تفاصيل مثيرة حول مسيرة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، الذي أقيل مساء أمس من تدريب نادي الهلال متصدر الدوري السعودي.

ووفقا للخبر المنشور فإن تحصل المدير الفني السابق لنادي الهلال خورخي جيسوس في غضون سبعة أشهر فقط‬ على مبلغ 5.1 مليون يورو، قيمة العقد الذي يربطه بالنادي والذي تم الاتفاق عليه الصيف الماضي، إضافة إلى مبلغ مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في حال تم فسخ العقد وهو ماحدث مساء أمس، سوف يضطر المدرب لدفع أكثر من 2.5 مليون يورو إلى السلطات البرتغالية بسبب الضرائب في حال قرر العودة مجددا إلى لشبونة.

وبحسب تقارير صحفية فإن مستقبل المدرب البرتغالي حتى الآن غير واضح المعالم، حيث ذكرت أنباء عن رغبة النادي الإيطالي الشهير روما في التعاقد مع المدرب ليحل مكان المدرب “فرانشيسكو” الذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الماضية.

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