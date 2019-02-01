الامارات | رماية الأطباق بمهرجان الوحدات المساندة تنطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن رماية الأطباق بمهرجان الوحدات المساندة تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم، منافسات رماية الأطباق من الحفرة (التراب)، بالتدريب الرسمي ضمن مهرجان الرماية السنوي السابع 2019 «عام التسامح»، الذي تنظمه قيادة الوحدات المساندة بالتعاون مع اتحاد الرماية والقوس والسهم، بهدف الحفاظ على الموروث التراثي الوطني للدولة، وإحياء رياضة الآباء والأجداد.

ويشارك في منافسات البطولة التي يستضيفها نادي العين للفروسية والرماية والغولف الرماة الهواة «رجال وسيدات وناشئين»، فيما تقام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين منافسات «المحترفين» رماة المنتخب الوطني، وذلك وفقاً لقانون الاتحاد الدولي للرماية.

وتأتي أهمية هذه البطولة أنها تقام في مستهل العام الجاري 2019 وهو عام التأهل الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وقد ارتأى اتحاد الرماية والقوس والسهم اعتماد البطولة كإحدى بطولات التقييم للمشاركات الخارجية المقبلة.