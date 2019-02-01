الامارات | حسن سهيل: «الأبيض» بات حالياً من أفضل 4 منتخبات في آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن سهيل: «الأبيض» بات حالياً من أفضل 4 منتخبات في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مشرف المنتخب الوطني، الدكتور حسن سهيل، إن «المنتخب حقق مكاسب كبيرة من مشاركته في كأس أمم آسيا، بينها الروح القتالية، والانضباط، وبروز عناصر جديدة من اللاعبين»، مشيراً إلى أنه يعتذر لجماهير الإمارات، لعدم تحقيق الحلم، على الرغم من أن لاعبي المنتخب بذلوا أقصى جهد لتحقيق ذلك. وأكد أنه تمكن من الوصول للمربع الذهبي، على الرغم من أن الكل توقع خروجه من الدور الأول.

وقال حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب بات حالياً من أفضل أربعة منتخبات في آسيا»، مؤكداً أن هناك خطة لإعداد منتخب قوي لكأس العالم 2022، مشدداً على أنهم في الجهاز الإداري للمنتخب سيقدمون تقريراً كاملاً عن إيجابيات وسلبيات مشاركة المنتخب في البطولة القارية.

وتابع حسن سهيل: «جلسنا عقب المباراة الأخيرة في الكأس مع لاعبي المنتخب، وقدمنا لهم الشكر على الجهود التي بذلوها، وشرحنا لهم أن الشارع الرياضي غير راض عن النتيجة والأداء». وشدد حسن سهيل على أنهم على استعداد لتقبل جميع الآراء التي من الممكن أن تساعد في إعداد منتخب قوي للمستقبل. وأكمل «خلال الاجتماع المرتقب للجنة المنتخبات الوطنية سنقوم في الجهاز الإداري للمنتخب بتقديم تقرير كامل للجنة المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة عن إيجابيات وسلبيات مشاركة الأبيض في كأس آسيا».