الامارات | صورة وتعليق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المنتخب الياباني يؤدي التدريبات في أبوظبي بطرق مبتكرة في جو من المرح والسعادة بين اللاعبين، استعداداً لخوض نهائي كأس أمم آسيا، اليوم، في استاد مدينة زايد الرياضية، حيث «الساموراي» على موعد مع لقبه القاري الخامس أمام «العنابي». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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