الامارات | سانز: أقترح تنظيم دوري أكاديميات لتطوير قطاع الكرة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن سانز: أقترح تنظيم دوري أكاديميات لتطوير قطاع الكرة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرناندو سانز: «رابطة الدوري الإسباني نجحت في إبرام شراكات عدة وفعالة مع المجالس الرياضية أو أندية الدولة».

اقترح مدير المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط لرابطة الدوري الإسباني «لا ليغا»، فرناندو سانز، إقامة دوري لأكاديميات كرة القدم في الدولة على صعيد قطاع الناشئين بمشاركة لاعبين من أكاديمية «لا ليغا»، للإسهام بصورة فاعلة في تطوير قطاع الكرة الإماراتية، ودعم فرص بناء أجيالٍ جديدة من النجوم والمواهب القادرة مستقبلاً على رفد فرق أنديتها، وتعود لاحقاً بالنفع على المنتخبات الوطنية.

وقال سانز لـ«الإمارات اليوم»، على هامش زيارة رابطة الدوري الإسباني للدولة، وبحث المشروعات المستقبلية وتوسعات «لا ليغا» في المنطقة، إن «شراكات عدة وفعالة نجحت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) في إبرامها، سواء مع المجالس الرياضية أو أندية الدولة، الهادفة لتقديم كل الخبرات نحو ضمان تطوير قطاع الكرة الإماراتية، هذا بالإضافة إلى وجود اتصالات مستمرة مع اتحاد الكرة الإماراتي ضمن التوجه ذاته، ومن ضمنها السعي لتنظيم دوري خاص بالأكاديميات في الدولة، سواء تلك التي تتبع للأندية أو الاتحاد، وإنما مع تدعيم فرق هذه الأكاديميات بلاعبين من (لا ليغا) ضمن المرحلة السنية ذاتها، ما يسهم في نقل خبراتنا بصورة أكثر فاعلية على أرض الواقع وفي بطولة تنافسية، وبالتالي تسريع وتيرة تطوير اللاعب المحلي على صعيد هذه الفئة العمرية». وأوضح: «وجود مثل هكذا بطولة بجانب القدرة على اتاحة الفرصة للاعبي أكاديميات (لا ليغا) للانخراط ضمن فرق الأكاديميات الأخرى، يسهم في رفع المستويين الفني والتنافسي».

وترتبط (لا ليغا) بشراكات المجالس الرياضية في الدولة، بجانب إطلاقها لأول أكاديمية تابعة لها في العالم في الإمارات ربيع عام 2017، قبل أن تتجه إلى التوسع بإبرام اتفاقات وشراكات مع أكاديميات الأندية، جاء آخرها، نوفمبر الماضي، بالتوقيع مع نادي الشارقة.

